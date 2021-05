Déconfinement : ces restaurateurs resteront fermés mercredi

Beaucoup se réjouissaient de la réouverture des terrasses mercredi prochain. Seulement, avec la pluie, ce sera moins gai. D'ailleurs, à Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle), Alain Pellet, patron du restaurant "La Fringale", ne se voit pas accueillir ses clients dans de pareilles conditions. Ici, seule la vente à emporter permet de maintenir 10% de l'activité. Pour servir quinze couverts à l'intérieur, le patron devra attendre le mois de juin. Alexandre Panchet, patron du restaurant "L'Anvie", de son côté, envisage de sortir quelques tables mercredi. Mais, il n'en espère pas grand chose, même pas de quoi donner du travail à une serveuse. Dehors, il peut installer six personnes. Pour en mettre plus, il devra ajouter des protections entre les tables. Cela représente, par contre, un investissement qu'il n'est pas prêt de débourser. "Pour moi, la réouverture, c'est le 9 juin", a-t-il confié. En Lorraine, cafés et restaurants seront quand même contents de revoir quelques clients. Les retrouvailles de mercredi devraient se faire sous la pluie avec une température d'à peine 12 °C.