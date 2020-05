Déconfinement : c'est la rentrée des classes pour les enseignants de primaire en Ardèche

Les enseignantes d'une école à Saint-Priest ont enfin pu se revoir après deux mois de confinement. Directrice et enseignante, Valérie Pontier doit composer cette rentrée avec le protocole sanitaire. Ce lundi, place à la préparation des mesures d'hygiène, notamment la désinfection des lieux et la réception des masques adulte et pédiatrique. Cette semaine, 33 élèves reviendront en classe. Les quatre enseignantes de cet établissement se disent ainsi conscientes de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules.