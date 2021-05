Déconfinement : colère et inquiétude chez les forains

Voilà bientôt un an que Peter Hector, qui habite Canteleu (Seine-Maritime), n'a pas ouvert son stand itinérant. "Ça fait longtemps que ça n'a pas fonctionné", confie-t-il. De plus, les forains n'ont toujours pas de date fixe ou de perspectives. Pourtant, le temps est compté. Dans quelques jours et sans réponse du gouvernement, ils organiseront des blocus sur les routes de l'Hexagone. Pour eux, c'est le seul moyen de se faire entendre. "On doit se débrouiller avec du grand flou. Ce manque de traitement et de considération commence à peser", lance Xavier Saguet, membre fondateur de la Fédération des Forains de France. Face à la crise et à l'incertitude, certains forains sont obligés de se reconvertir. C'est le cas de Gautier Milot qui n'a pas eu droit aux aides de l'Etat. Pour rembourser ses crédits, il a choisi d'ouvrir un magasin de friandises. Habituellement, c'est en ce mois de mai que la saison commence pour les forains. Ils sont 50 000 dans tout le pays.