Déconfinement : comment les commerçants jugent-ils leurs conditions de réouverture ?

Les bras chargés d'articles de la nouvelle collection, Véronique Bacquet remplit ses portants avant la réouverture dans huit jours. Pour elle, la possibilité d'ouvrir même le dimanche est une chance. C'est également une belle opportunité de toucher une autre clientèle que celle qui lui est déjà fidèle. "Ça me permettrait de renflouer les caisses", confie-t-elle. Dans un institut de beauté à Lille (Nord), on s'entraîne à de nouvelles techniques de manucure pour la semaine prochaine. Ici, ouvrir le dimanche serait bien trop onéreux, car il faut payer le double pour le personnel présent. Avec les jauges d'un client pour huit mètres carrés, la gérante a décidé d'augmenter ses horaires d'ouverture. Cette jauge pourrait être modifiée le 9 juin et disparaître complètement le 30 juin. C'est à ce moment que les commerces retrouveront totalement leurs activités normales. Les aides de l’État seront donc dégressives entre juin et août. Pour accompagner ces mesures, une allocation supplémentaire de 6,7 milliards d'euros devrait être versée aux fonds de solidarité dans les prochains jours.