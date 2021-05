Déconfinement : comment les mariages vont-ils reprendre à partir du 19 mai ?

Les robes de mariée vont enfin pouvoir être portées. Les créatrices voient leur activité redémarrer. En un an, Nadine Yavuz a vu 50 de ses commandes annulées. Mais depuis lundi, son téléphone n'arrête pas de sonner. Les clientes sont impatientes de venir faire leurs essayages. Dans les salles de réception, on s'attelle aux derniers aménagements afin d'accueillir les mariés et leurs invités à partir du 19 mai prochain. Reste à savoir dans quelles conditions. Les professionnels suggèrent une jauge à un tiers de la capacité de la salle pour commencer. Dans une salle à Metz (Moselle), aucun mariage n'a été célébré depuis octobre 2020. La reprise est un soulagement, mais les détails manquent. Respect du couvre-feu, test PCR mais surtout repas à table, les restaurateurs craignent de ne pas y être autorisés. Les professionnels et les futurs mariés attendent de nouvelles précisions. La seule certitude est que la réglementation dans les mairies et les églises reste la même, à savoir une chaise occupée sur trois.