Déconfinement : comment les petits musées préparent leur réouverture

C'est peut-être symbolique, mais jamais un coup de clé, l'ouverture d'une porte à l'allumage de la lumière n'a provoqué autant de joie pour Franck Astruc. Il est bénévole au musée de jouets anciens de Wambrechies (Nord). Une petite galerie qui accueille 20 000 visiteurs par mois, mais qui est fermé évidemment depuis de longs mois. Il faut maintenant le remettre en route. Ranger, dépoussiérer, remettre en place les vitrines... tout doit être prêt pour le 19 mai. Le public, pour sa part, a hâte d'y remettre les pieds. "Ça nous manque parce que ça fait partie du patrimoine et qu'on aime bien visiter", "les musées, les théâtres et tout ce qui est culture nous ont manqué", ont témoigné certains. Au petit musée de la mine, dans le Pas-de-Calais, Alain Duty, un ancien mineur de fond, enlève les toiles d'araignée. Il faut dire que son établissement est fermé depuis longtemps. Le 19 mai, les musées vont donc pouvoir rouvrir, et à ce moment-là, faire le choix ne va pas être facile !