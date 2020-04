Déconfinement : comment l'Italie va-t-elle s'y prendre ?

En attendant le 4 mai, date prévue pour le déconfinement, le gouvernement Italien a donné une liste d'activités qui pourront reprendre. Mais chaque région aura le choix de s'y conformer ou pas. A Correggio, par exemple, la vie reprend doucement. Les librairies et les boutiques d'articles pour nourrissons ont repris leurs activités. A Turin, par contre, le confinement se poursuit. En effet, le président de la région ne veut prendre aucun risque face à la propagation du virus.