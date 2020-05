Déconfinement : comment se déroulent les contrôles à Paris ?

Mardi soir, des centaines de personnes ont passé la soirée sur les pelouses des Invalides à Paris, en oubliant la plupart des règles élémentaires de sécurité. Un policier a alors été obligé de les rappeler à l'ordre à l'aide d'un mégaphone. Des interventions policières qui ne sont pas toujours bien acceptées. Certains pensent que le risque est plus grand dans un espace confiné et non en plein air. D'autres estiment que les contrôles sont nécessaires pour réguler le déconfinement.