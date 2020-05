Déconfinement : comment se fera le shopping dans les magasins de prêt-à-porter après le 11 mai ?

Dans les boutiques de prêt-à-porter, on se prépare à retrouver les clients. Cependant, le shopping ne se fera plus comme avant. Face à l'épidémie, les commerçants ont prévu toutes les mesures d'hygiène nécessaires. Dans la boutique de Laurence Abregel-Judaszko, à Versailles (Yvelines) par exemple, le port de masque sera obligatoire à chaque essayage et tous les vêtements qui ne conviennent pas doivent être mis en quarantaine pendant 24 heures. Quid des mesures prises dans les autres magasins ?