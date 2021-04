Déconfinement : comment s'y prennent les autres pays ?

Mardi, les Néerlandais réclamaient un allègement des restrictions et ils ont obtenu gain de cause. Dès ce mercredi, les terrasses de cafés peuvent rouvrir après trois mois de couvre-feu. La pression hospitalière est pourtant très forte. Le taux d'incidence est l'un des plus élevés d'Europe. Les Pays-Bas sont, avec l'Hexagone, parmi les nations les plus touchées du continent, loin devant les Britanniques ou les Italiens. Le Portugal, lui aussi, a entamé son déconfinement. La pression hospitalière s'allège après un pic de contamination en janvier dernier. Cafés et restaurants sont à nouveau pris d'assaut. L'état d'urgence prendra fin vendredi. Liberté retrouvée, ou presque, également en Italie. Les lieux culturels, les bars et les restaurants ont rouvert lundi dans la plupart des régions. Toutefois, le couvre-feu à 22 heures reste en vigueur. C'est au Royaume-Uni que les indicateurs sont les plus rassurants. Les Belges, quant à eux, débuteront un déconfinement par étapes lundi prochain.