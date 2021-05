Déconfinement conditionné au taux d’incidence : les Marseillais s’inquiètent

A Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, la levée des restrictions reste conditionnée à l'évolution de l'épidémie. Avec un taux d'incidence actuellement supérieur à 400, les habitants craignent de rester confinés à la mi-mai. Pour faire baisser le nombre de contaminations, près de 10 000 la semaine dernière, et amorcer une sortie de crise le 19 mai, tous prônent un renforcement des mesures barrières. Certains habitants déplorent toutefois le non-respect de celles-ci. Du côté des commerçants, on attend beaucoup de ce possible déconfinement progressif. "A 19 heures, il n'y a plus personne, grand maximum 19h30, et ça se ressent sur les finances", raconte Chakib Bounouh, boulanger. Les Marseillais attendent donc le déconfinement avec fébrilité. "Je pense qu'on va être restreints plus que les autres", s'inquiète une habitante. Le calendrier des réouvertures pourrait être perturbé dans les Bouches-du-Rhône comme dans huit autres départements actuellement au-dessus du seuil d'alerte fixé par le gouvernement.