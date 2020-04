"Déconfinement", "déconfinés", "liberté" : des mots omniprésents dans la presse du jour

Ce mercredi matin, les annonces du Premier ministre sont à la Une de tous les journaux, qu'ils soient nationaux ou régionaux. On retrouve notamment les mots "déconfinement" et "déconfiné" sur la majorité des titres. L'autre grand thème récurrent dans la presse ce jour c'est également la "liberté". Et les médias n'ont pas lésiné sur les jeux de mots pour se démarquer de leurs confrères. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.