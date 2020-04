Déconfinement : des commerces rouvrent en Allemagne

Après six semaines de confinement en Allemagne, les commerces de moins de 800 mètres carrés sont autorisés à reprendre leur activité. Cette réouverture est soumise à des conditions : distanciation sociale, limitation du nombre de clients et nettoyage des locaux. Toutefois, les mesures de sécurité ne rassurent pas obligatoirement les clients qui s'abstiennent d'aller en magasin. Les petits commerces auront du mal à rattraper les pertes avec des trésoreries au plus bas.