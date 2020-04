Déconfinement : des maires face au casse-tête de la sécurisation des écoles

La rentrée des classes devrait se faire à partir du 11 mai de façon progressive et par tranche d'âge. Mais les parents auront la liberté d'envoyer ou non leurs enfants étudier. Parallèlement, les communes se retrouvent devant le casse-tête de la sécurisation des établissements scolaires. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'Alain Frigiotti, maire de Courcelles-lès-Gisors (Oise), a publié un arrêté annonçant la fermeture de l'école de sa commune jusqu'au 31 août.