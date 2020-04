Déconfinement : des masques obligatoires dans les transports en commun ?

Depuis un moment, la SNCF et plusieurs régies de transport ont fait la demande de rendre obligatoire le port de masques dans les transports en commun. Bien que ce ne soit pas une barrière totale au Covid-19, plusieurs usagers y sont favorables, surtout à partir du déconfinement. Mais ils s'inquiètent sur la manière de s'en procurer. Selon la mairie de Paris, tous les Parisiens allaient en être équipés à la mi-mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.