Déconfinement : des règles contraignantes et ubuesques

À mesure que le déconfinement progresse, les incohérences sur les mesures sanitaires font réagir. Si les règles de distanciation sont imposées sur les terrasses des cafés et dans les églises, elles ne le sont pas dans les magasins ou les trains. La réouverture partielle des restaurants en zone rouge est aussi mal comprise par les professionnels. Mais c'est sur la réouverture aléatoire des écoles que les avis sont les plus dubitatifs. L'allègement des mesures sanitaires y est attendu avec impatience.