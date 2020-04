Déconfinement en Allemagne : le port du masque obligatoire

En Allemagne, plus question de monter dans un transport ou d'entrer dans un magasin sans porter un masque de protection. D'ailleurs, les habitants peuvent s'en procurer à un prix raisonnable dans les pharmacies. L'objectif est d'éviter le risque d'une deuxième vague de contamination. A priori, la majorité accepte et respecte les mesures mises en place dans les transports en commun. À partir de la semaine prochaine, les contrevenants seront verbalisés avec une amende entre 15 à 30 euros.