Déconfinement : en Corse, les collèges et les lycées ne rouvriront pas avant septembre

Dans les lycées et les collèges d'Ajaccio, la rentrée se fera en septembre. Une délibération qui a été proposée et votée par l'Assemblée de Corse. En effet, sans la mise à disposition des agents de la région, la reprise est impossible. Une situation que regrette la rectrice Julie Benetti, car la décision aurait été prise sans concertation avec l'académie et les chefs d'établissement. La nouvelle rassure pourtant les parents, les élèves ainsi que les enseignants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.