Déconfinement : enfin des visites autorisées dans les Ehpad

Depuis ce vendredi matin, les visites sont désormais autorisées dans les Ehpad. Une nouvelle qui ravit les seniors car ils en ont été privés ces trois derniers mois. Dorénavant, les résidents des maisons de retraite peuvent de nouveau recevoir plus de deux proches à la fois. Cependant, les retrouvailles doivent se faire dans le respect des mesures barrières.