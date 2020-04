Déconfinement et retour à l'école en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, les commerces, les entreprises, et même les plages ont rouvert lundi dernier. Dans le Sud de l'île et à Nouméa, tous les élèves de tous les niveaux ont repris les cours mercredi dans des conditions particulières. Une rentrée qui a demandé beaucoup de réorganisation, notamment chez les plus petits. Quant aux plus grands, leurs classes sont divisées en deux groupes, accueillis en alternance une semaine sur deux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.