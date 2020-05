Déconfinement : faire la queue devient une nouvelle façon de vivre en ville

Depuis lundi, les habitants des villes mettent en application une nouvelle vertu : la patience. Si avant l'épidémie, faire la queue semblait être surréaliste, c'est devenu indispensable à l'heure du déconfinement. Bien sûr, les files d'attente n'ont pas toutes les mêmes tailles, mais pour arriver à des fins, il faut s'armer de patience et bien s'organiser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.