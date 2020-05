Déconfinement : pas de paillotes tant que les plages restent fermées

Aux Lecques, les habitants jouissent d'un calme inédit en bord de mer. Ici, la plage reste fermée jusqu'à nouvel ordre et ça ne fait pas que des heureux. Toutefois, à Saint-Cyr-sur-Mer, les autorités compétentes ont donné leur feu vert pour monter les établissements des plagistes. Alors que l'ouverture des plages dépend des maires et des préfets, aucune date n'a encore été fixée pour celle des café-restaurants. Certains n'installeront pas leurs paillotes avant d'y voir plus clair.