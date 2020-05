Déconfinement : la bronzette désormais autorisée à Bormes-les-Mimosas

Sur la plage de Bormes-les-Mimosas (Var), les habitants peuvent de nouveau profiter du sable tout en étant immobiles, à condition que les distances de rigueur soient respectées. Après deux mois de confinement, l'endroit offre un visage plus sauvage, mais n'a rien perdu de son charme. Pour les plagistes, le retour des flâneurs est de bon augure.