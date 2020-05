Déconfinement : la commune de Montech reprend peu à peu son rythme

À l'approche de l'été, Montech (Tarn-et-Garonne) se déconfine doucement et prend déjà un petit air de vacances. Ses marchés reprennent petit à petit leur cours normal et attirent de plus en plus de monde. Par ailleurs, le canal du Midi s'ouvrira à nouveau à la navigation le 29 mai prochain. Un moment très attendu par les plaisanciers de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.