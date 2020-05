Déconfinement : la distanciation sociale est-elle respectée dans le métro parisien ?

Ce lundi, la matinée des Franciliens a débuté par un léger couac d'organisation dans le métro parisien. A cause d'un problème technique sur certains RER, les rames étaient bondées. De ce fait, la distanciation sociale n'a pas pu être respectée. Mais la situation n'a pas duré et la journée s'est poursuivi dans le calme. En général, chacun respecte les règles. La RATP a même relevé une très faible fréquentation en Île-de-France. Un constat également observé dans les bus et sur les routes.