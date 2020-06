Déconfinement : la foire d'Amiens a démarré

La fête foraine d'Amiens a démarré jeudi. À l'entrée, comptage pour éviter les foules, pancartes d'informations, pompons en plastique et nettoyage. Les mesures sanitaires ont un coût pour les forains, mais c'est la seule façon pour eux de reprendre leur travail. Heureuses, les familles peuvent enfin profiter de cette tradition incontournable de la région qui prend une autre dimension cette année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.