Déconfinement : la prudence reste extrême pour les plus âgés et les plus fragiles

Mercredi, le président de la République a rappelé que l'épidémie n'était pas encore derrière nous. Même si la vie commence à reprendre son cours normal, les plus fragiles doivent encore rester confinés. C'est le cas de Sylviane Deparnay, âgée de 61 ans. Ayant subi une greffe de rein, cette infirmière à la retraite figure parmi les personnes vulnérables. Depuis plus de deux mois jusqu'à maintenant, elle est restée chez elle pour ne pas prendre de risque.