Déconfinement : la règle des 100 km sera-t-elle calculée par la route ou à vol d'oiseau ?

Auditionné par le Sénat ce mercredi, Jean Castex a apporté une précision sur la limitation des déplacements à partir du 11 mai. Par la route ou à vol d'oiseau, le rayon de 100 km autour du domicile n'est pas identique. En effet, tout dépend du relief du territoire et on gagnerait en périmètre autorisé par le calcul à vol d'oiseau. À quoi correspond le rayon de 100 km selon les villes ?