Déconfinement : les transports en commun, une hantise pour certains Francilienses Franciliens

Ce mardi, c'est jour de rentrée pour Jenifer. Cette fleuriste de Savigny-sur-Orge (Essonne) va reprendre le travail pour la première fois avec un peu d'appréhension. Pour se rendre jusqu'à sa boutique, elle doit effectuer une heure et demi de trajet en transports en commun. Après quelques précautions d'hygiène, Jenifer commence sa journée de travail une heure plus tard, notamment pour éviter la foule.