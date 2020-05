Bordeaux : la rue Sainte-Catherine de nouveau bondée

Le confinement semble être un lointain souvenir à une ou deux différences près dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Le port du masque est désormais obligatoire et l'accès aux boutiques limité. La joie des commerçants de retrouver leurs clientèles grandit, tout comme les files d'attente. Et avec la météo estivale annoncée pour ce grand week-end de l'Ascension, la queue devrait s'allonger devant les magasins de la cité girondine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.