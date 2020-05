Déconfinement : la vie a déjà repris à Nîmes

Il flotte déjà un air de déconfinement un peu partout dans le pays. Si certains ne résistent plus à l'appel du soleil, les professionnels, eux, se préparent à la rentrée du 11 mai. À Nîmes, même les hirondelles sont de sortie. Derrière les rideaux baissés, les commerçants s'activent pour préparer la reprise. Dans le Gard, un département vert sur la carte du déconfinement, les annonces du Premier ministre sont très attendues.