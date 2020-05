Déconfinement : la vie à Troarn, dans le Calvados, reprend son cours

À Troarn (Calvados), le déconfinement, même progressif, a ravi plus d'un. Fini les autorisations de déplacement à tout-va et bonjour la convivialité des commerces, le plaisir de se croiser dans les rues et de retrouver ses proches. La vie est en train de reprendre son cours. Mais malgré cet engouement, les Troarnais restent vigilants vis-à-vis de l'épidémie.