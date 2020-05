Déconfinement : la vie reprend timidement à Lille

A une semaine avant la date prévue du déconfinement, les rues sont assez bondées à Lille (Hauts-de-France). Pour beaucoup, c'est déjà le retour au travail. On trouve du monde sur les chantiers, aux carrefours et même devant des loueurs de voitures. Il y a également ceux qui n'ont pas encore repris leurs activités, mais qui préparent ce jour tant attendu.