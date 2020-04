Déconfinement : le blues des grands-parents appelés à limiter leurs contacts

Dans le cadre du déconfinement, le Premier ministre a appelé les personnes âgées à limiter leurs contacts et leurs sorties après le 11 mai. Une situation injuste et difficile à vivre pour la plupart d'entre eux. À Villers-Bocage (Calvados), beaucoup de personnes ont du mal à accepter un prolongement du confinement pour les plus de 65 ans. Si certains expriment ouvertement leur incompréhension, d'autres préfèrent relativiser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.