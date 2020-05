Déconfinement : le dilemme des communes rurales sur la réouverture des écoles

En ce 7 mai, les maires encore indécis sur la réouverture ou non des écoles ont dû trancher. Après avoir cherché tous les moyens pour assurer la reprise, l'élu de la commune de Neuillay-les-Bois (Indre), par exemple, a finalement pris l'initiative de ne pas rouvrir les établissements scolaires. C'est le cas également à Méobecq, une commune voisine. Les deux maires de ces localités ont cependant prévu de se revoir pour une possible réouverture en juin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.