Déconfinement : le maire de Saint-Pierre-d'Oléron veut rouvrir les plages dès le 11 mai

Contre l'avis de l'Etat, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron envisage de rouvrir les plages pour permettre l'accès au littoral dès le 11 mai prochain. Une décision qui ravit les habitants et qui pourrait relancer l'économie de certains commerçants de la commune. Mais le préfet de la Charente-Maritime rappelle que si la mairie prend un arrêté contre l'avis du gouvernement, celui-ci est illégal. De ce fait, ceux qui se rendront sur les plages s'exposeront toujours à une amende de 135 euros.