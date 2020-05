Déconfinement : le Mont-Saint-Michel peut de nouveau accueillir du public

Le Mont-Saint-Michel est le deuxième site le plus visité du pays. Après avoir été totalement désert pendant deux mois à cause du confinement, il peut dorénavant accueillir du public. Située en zone verte, la huitième merveille du monde se réveille en douceur. Mais avec la fameuse limite des 100 km, il n'y a pas encore grand monde sur les lieux. Une occasion de redécouvrir calmement la beauté du Mont-Saint-Michel.