Déconfinement : le parc Astérix retrouve ses visiteurs

Le Parc Astérix a rouvert ses attractions ce lundi matin, une bonne nouvelle pour les amateurs de sensation forte. Ce sont surtout des jeunes et des familles qui ont réservé leurs billets avant de venir. Un menhir ici, un chaudron par là, les distanciations sont bien marquées dans le parc. Pas moins de 900 points de gel hydroalcoolique sont également répartis un peu partout. Jusque-là, les gestes barrières sont bien respectées.