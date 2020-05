Déconfinement : le point sur les restrictions de déplacement en Europe

L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Hexagone ont fait le choix d'imposer une quarantaine aux voyageurs arrivant sur leur territoire. Des dispositifs avec des exceptions ont été aménagés en ce sens. Mais cette mesure risque de léser encore plus le secteur du tourisme en Europe. Un accord est donc en passe de prendre forme pour sauver la saison. Qu'est-ce qui va changer dans chacun de ces pays ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.