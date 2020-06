Déconfinement : le Royaume-Uni impose une quarantaine aux voyageurs étrangers

A partir de ce 8 juin, tout voyageur débarquant au Royaume-Uni doit effectuer une quarantaine de quatorze jours. Durant cette période, aucune visite de famille ou d'ami n'est autorisée. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 1 122 euros. Une mesure qui concerne toutes les arrivées par terre, mer et air. L'Hexagone va aussi mettre en place ces mêmes mesures pour les voyageurs venant du Royaume-Uni.