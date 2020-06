Déconfinement : le soulagement d'un village à la frontière franco-allemande

Dans la commune de Scheibenhard (Bas-Rhin), un simple pont relie l'Hexagone à l'Allemagne. La fermeture des frontières a littéralement coupé le village en deux. Des habitudes ont changé et des familles ont été éloignées. Mais depuis ce lundi matin, la libre circulation est à nouveau autorisée. Une bonne nouvelle pour tout le monde peu importe le côté de la frontière. En effet, les clients français n'ont pas tardé à prendre le chemin des magasins allemands, de quoi satisfaire les commerçants.