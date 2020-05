Déconfinement : le succès des cours de sport pour les seniors à Nice

Pour remédier l'absence d'activité physique pendant le confinement, la mairie de Nice met à la disposition des plus de 65 ans des jardins et des éducateurs sportifs pour des séances de remise en forme. Des exercices en plein air qui se font dans le respect des distances de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.