Déconfinement : les aides à domicile dénoncent leur fiche métier

Le ministère du Travail a publié un protocole qui va encadrer la reprise des aides à domicile. Ce document préconise notamment de passer moins de temps à domicile et de réaliser des menus plus simples. Des consignes que les salariés estiment incompatibles avec les réalités de leur profession. Les acteurs du service à la personne, qui représente 200 000 emplois regroupés dans 15 000 entreprises, ont adressé un courrier commun au ministère du Travail.