Déconfinement : les auto-écoles peuvent rouvrir

Dans le cadre de la reprise de l'activité des auto-écoles, les conditions sanitaires vont changer beaucoup de choses dans les voitures. Port du masque, utilisation d'un gel hydroalcoolique, désinfection du véhicule entre chaque élève... des protocoles très stricts ont été mis en place pour assurer la sécurité des formateurs et des candidats. Les moniteurs font attention à ces mesures même s'ils ne peuvent pas respecter la distanciation physique recommandée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.