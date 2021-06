Déconfinement : les bouchons bien de retour à Marseille

La douce musique de klaxons et le bruit du moteur des voitures, pare-chocs contre pare-chocs. Voilà des sons qu'on avait beaucoup moins entendus à Marseille (Bouches-du-Rhône) durant le confinement. Mais plus de doute aujourd'hui, les bouchons sont bien de retour. Depuis deux semaines, les grands axes sont saturés tous les matins à l'heure de pointe. Des trajets qui n'en finissent plus et des conducteurs qui perdent patience. "C'est de nouveau l'enfer", "c'est une catastrophe", "c'est du n'importe quoi"... les Marseillais viennent même à regretter le confinement. Lorsque l'on essaye de trouver un raccourci, on peine quand même à échapper aux embouteillages. Résultats : plusieurs dizaines de kilomètres d'embouteillage dans la ville, mais aussi sur les autoroutes autour de Marseille. La solution pour certains est d'essayer d'être pragmatique. Restez zen au volant, car la situation ne risque pas de s'améliorer sur les routes avec le retour de nombreux salariés en présentiel dans le courant de la semaine prochaine.