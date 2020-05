Déconfinement : les bouchons lyonnais se préparent à rouvrir

En vue de la deuxième phase du déconfinement, les bouchons lyonnais commencent à aménager leur local. Ces gardiens des traditions lyonnaises espèrent que les nouvelles règles ne viendront pas gâcher la convivialité des lieux. Avec les règles sanitaires, c'est tout un art de vivre et de manger qu'il faudrait réinventer. Si certains restaurateurs cherchent le moyen d'agrandir leur terrasse, d'autres prévoient de continuer la vente à emporter pour compenser le manque à gagner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.