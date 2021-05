Déconfinement : les brocantes et marchés aux puces de retour

Avec 200 boutiques et 400 places de déballage, les puces de Villeurbanne (Rhône) s'étalent sur six hectares. Et parmi les premiers visiteurs ce jeudi matin : les chercheurs de jouets. Alain, lui, est venu à vélo, avec quinze kilomètres à l'allée. Après trois fermetures administratives en raison de la pandémie, pourvu que ce redémarrage soit le bon. "J'espère que ça va durer surtout", ajoute-t-il. Covid oblige, des agents de sécurité circulent dans les allées. Le nouveau patron des lieux, Stéphan Blanchet, se veut rassurant quant aux nouvelles règles sanitaires : "nous avons limité la jauge de moitié, il y a des sens de circulation sur tout le site et nos centaines de marchands respectent les gestes barrières". Après un mois sans activité, les brocanteurs sont ravis de sortir de nouvelles pièces de leur carton. Parmi les petits trésors exposés ce matin aux puces de Villeurbanne, un Monopoly édition vintage limitée, un Patrick Bruel post-adolescent en Une du magazine Podium et une pendule dont les aiguilles se sont arrêtées à un horaire idéal... juste avant le JT de 13H.