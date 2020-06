Déconfinement : les cafés et restaurants ont bien du mal à retrouver leur clientèle

Entre les gens qui restent à la maison et le tourisme qui n'a pas vraiment repris, bistrots et restaurants ont du mal à retrouver leur clientèle. A Marseille, par exemple, le compte n'y est pas même après deux semaines de réouverture. Là-bas, les restaurants possédant une terrasse s'en sortent mieux. Pour certains, la perte du chiffre d'affaires s'élève à 30 % sur ces quinze derniers jours.