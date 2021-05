Déconfinement : les cartes bleues chauffent

Les chariots à roulettes sont prêts, les cabas ressortis et la carte bleue vite dégainée. Dans un centre commercial de Lille (Nord), les clients viennent en nombre depuis mercredi pour renouveler leurs garde-robes. "Ça me fait très plaisir, c'est le meilleur moyen de se soigner", se réjouit une cliente. Les enfants, pour qui l'achat de chaussures était une urgence, ont été les premiers servis. Mais tant qu'à être ici, les petites robes légères, les nu-pieds et même les lunettes de soleil ont trouvé preneur. Depuis mercredi, 75 000 clients sont venus dépenser leur argent ici, soit des chiffres au même niveau qu'au même moment de l'ouverture du centre commercial l'été dernier. "On sent que les gens, au final, ont envie de venir faire du shopping", lance Juliette Schollier, directrice des lieux. Et si les consommateurs se sont rués pour dépenser, reste à savoir si les centres commerciaux vont pouvoir retrouver la totalité de leur clientèle.