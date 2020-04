Déconfinement : les coiffeurs se préparent à rouvrir

Entre les Yvelines et le Val-de-Marne, les carnets de rendez-vous des coiffeurs commencent à se remplir. Après un mois de fermeture, certains reviennent dans leur salon les bras chargés. À part les matériels habituels, ils s'équipent également de gels hydroalcooliques, de masques chirurgicaux et de produits de nettoyage. Autre mesure prise, les distances entre les fauteuils. Ces professionnels disposent encore de 20 jours pour se préparer à l'ouverture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.